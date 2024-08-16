Эксперт предупреждает: с окончанием периода отпусков активизируются мошенники

Во всех этих случаях к жертве домой приходил неизвестный человек, которому требовалось передать необходимую сумму наличных. Ткаченко подчеркивает, что ни одно официальное учреждение никогда не будет требовать наличные деньги, и уже тем более не будет приходить за ними прямо к вам домой.

За этот год зарегистрирован 191 случай, когда мошенники представлялись сотрудниками банка, а сумма ущерба составила более миллиона евро. Вот несколько примеров банковских мошенничеств:

Звонят якобы из банка и сообщают, что от имени человека в банк пришел неизвестный, который хочет оформить кредит, что данные человека утекли в сеть, на банковском счете имели место подозрительные операции или кто-то пытается снять деньги с банковского счета. Под предлогом предотвращения этого мошенники получают удаленный доступ к компьютеру человека или он сам передает им свои данные (личный код, логин интернет-банка, фото ID-карты). С помощью этих данных мошенники затем переводят деньги со счета или берут кредит на имя жертвы;

Звонит якобы сотрудник службы безопасности банка, оператор Smart-ID или мобильный оператор. Например, заявляют, что жертве необходимо обновить учетную запись Smart-ID, что кто-то хочет взять на имя жертвы кредит, или необходимо продлить какой-то договор. Также бывали случаи, когда сначала звонил один человек, например «мобильный оператор», а затем «сотрудник банка», заявляя, что жертве нужно открыть новый банковский счет и заказать новую банковскую карту. В некоторых случаях по инструкции якобы сотрудника банка пострадавший должен был передать свою банковскую карту курьеру.

«Мошенники часто играют на эмоциях людей, например, на страхе, что, если быстро не отреагировать, что-то произойдет с их банковским счетом или деньгами, – отметил Ткаченко. – Если вы подозреваете, что стали жертвой финансового мошенничества или кто-то посторонний получил доступ к вашим деньгам, незамедлительно свяжитесь со своим банком и сообщите в полицию».

Следить за распространяющимися в Эстонии мошенничествами можно на странице Facebook Pettused Eestis, где государственные учреждения и компании делятся информацией о распространенных в настоящее время мошеннических схемах.