В августе Латвию поразила новость о застрявших в Испании 147 латвийских детях - они направлялись в Португалию в лагерь для серфинга, но из-за поломки автобуса, неверных действий организаторов и их буквального исчезновения отдых закончился репатриационным рейсом обратно в Ригу. TVNET+ выяснил, что известно о главе турфирмы Fisom, которая стоит за организацией поездки, - 26-летнем Матисе Далбергсе, который после инцидента перестал выходить на связь и прибегнул к помощи юриста.
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«Талантливый парень, но...» Что известно о 26-летнем главе турфирмы, чьи клиенты застряли в Испании
На сайте Fisom уже несколько дней опубликовано объявление, что на все телефонные звонки впредь будет отвечать юрист Вайда Давидсоне.
«Сообщаем, что туроператор Fisom в ближайшее время предоставит развернутое объяснение ситуации. Все вопросы, а также возможные споры, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться законным путем. При этом просим всех заинтересованных лиц соблюдать этику, а также не высказывать угроз представителям туроператора», - говорится в сообщении без уточнения, что именно произошло. На момент написания статьи развернутое объяснение на сайте оператора так и не появилось.