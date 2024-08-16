«Талантливый парень, но...» Что известно о 26-летнем главе турфирмы, чьи клиенты застряли в Испании

«Сообщаем, что туроператор Fisom в ближайшее время предоставит развернутое объяснение ситуации. Все вопросы, а также возможные споры, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться законным путем. При этом просим всех заинтересованных лиц соблюдать этику, а также не высказывать угроз представителям туроператора», - говорится в сообщении без уточнения, что именно произошло.​​ На момент написания статьи развернутое объяснение на сайте оператора так и не появилось.