Во вторник, 20 августа, отмечается День восстановления независимости Эстонии. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, важен ли для них этот день? Чего бы они могли пожелать Эстонии, а также что их радует и, наоборот, удручает?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Наша страна избавилась от коммунизма!» Жители Эстонии о своих чувствах в преддверии праздника
Василий
Как и для Эстонии, так и для меня, это безусловно праздник. В этот день наша страна избавилась от коммунизма. Я считаю, что этот день нужно праздновать. Хочется пожелать Эстонии экономического развития и, конечно же, чтобы не было войны. Чтоб все здесь жили хорошо.
Мы можем гордиться тем, что мы независимы. Гордиться нашей культурой. Скажу вам честно, меня ничего не печалит. Как по мне, так все в Эстонии хорошо.
Артем
Не могу сказать, что для меня этот день важен. Однако для Эстонии он значим. Восстановление независимости для любой страны - это важное событие. Мне кажется, что сейчас мы живем в такое время, когда не все задумываются о подобных вещах.
Желаю Эстонии решить все имеющиеся на данный момент проблемы, а также оставаться такой же независимой. Бесспорно, мы можем гордиться нашей культурой.
Александр
Несомненно, это важный день. Этот день олицетворяет единство. Человечность и готовность помогать друг другу - самое важное в жизни. Желаю только благополучия, в особенности экономического. Мне бы очень хотелось, чтобы жители были добры друг к другу и относились с пониманием.
Чем гордиться? Я не местный, поэтому не сильно разбираюсь в местной политике. Однако работа есть, вроде все налаживается, правительство работает, магазины работают. Пенсии и зарплаты выплачиваются. Все движется.
Печалит меня лишь погода. Лето слишком короткое, хотелось бы побольше теплого солнца.
Людмила
День восстановления независимости, несомненно, важен для меня, как и для всех остальных жителей Эстонии. Почему? Это день освобождения. Я родилась здесь и прожила всю свою жизнь. Я люблю Эстонию и всех здесь живущих.
Хочется пожелать всего самого наилучшего. Чтобы наша экономика наконец-таки восстановилась, чтобы не было такого стремительного роста цен, и чтобы наше правительство больше думало об эстоноземельцах.
Что меня печалит? Честно говоря, не могу сказать. Все нормально у меня.
Алексей
Честно говоря, для меня этот день не особо важен, но важен он для государства. И таких важных для Эстонии дней несколько: День независимости, Освободительная война и так далее. Желаю нашей стране процветания и экономического благополучия.
Мы определенно можем гордиться тем, что мы маленькая, но относительно независимая страна. Гордиться уровнем жизни, который был у нас до 2007 года. Да и сейчас мы все еще живем лучше многих стран, несмотря на то, что территория государства невелика и мы ничего особо не производим. Наши пенсионеры, конечно, бедствуют, но тем не менее живем.
Печалит меня лишь рост безработицы и уровень зарплат, хотя я понимаю, что многие факторы, влияющие на это, не зависят от Эстонии. Ну и, конечно же, тревожит обстановка во всем мире. Надеюсь, что наши и европейские политики достаточно умны.