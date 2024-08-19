ОПРОС НЕДЕЛИ «Наша страна избавилась от коммунизма!» Жители Эстонии о своих чувствах в преддверии праздника

Василий

Фото: Рене Хенри Ранд

Как и для Эстонии, так и для меня, это безусловно праздник. В этот день наша страна избавилась от коммунизма. Я считаю, что этот день нужно праздновать. Хочется пожелать Эстонии экономического развития и, конечно же, чтобы не было войны. Чтоб все здесь жили хорошо.

Мы можем гордиться тем, что мы независимы. Гордиться нашей культурой. Скажу вам честно, меня ничего не печалит. Как по мне, так все в Эстонии хорошо.

Артем

Артем. Фото: Рене Хенри Ранд

Не могу сказать, что для меня этот день важен. Однако для Эстонии он значим. Восстановление независимости для любой страны - это важное событие. Мне кажется, что сейчас мы живем в такое время, когда не все задумываются о подобных вещах.

Желаю Эстонии решить все имеющиеся на данный момент проблемы, а также оставаться такой же независимой. Бесспорно, мы можем гордиться нашей культурой.

Александр

Александр. Фото: Рене Хенри Ранд

Несомненно, это важный день. Этот день олицетворяет единство. Человечность и готовность помогать друг другу - самое важное в жизни. Желаю только благополучия, в особенности экономического. Мне бы очень хотелось, чтобы жители были добры друг к другу и относились с пониманием.

Чем гордиться? Я не местный, поэтому не сильно разбираюсь в местной политике. Однако работа есть, вроде все налаживается, правительство работает, магазины работают. Пенсии и зарплаты выплачиваются. Все движется.