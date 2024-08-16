Дефицит госбюджета к концу июня превысил 600 млн евро

По сравнению с тем же периодом 2023 года дефицит бюджета увеличился на 238 млн евро, сообщил в пятницу, 16 августа, Министерство финансов.

Дефицит бюджета центрального правительства в первом полугодии составил 706 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 134 млн евро.

Дефицит был вызван замедлением роста налоговых поступлений, снижением поступлений от неналоговых доходов и резким ростом инвестиционных и хозяйственных расходов, в основном в связи с оборонными закупками.

Финансовое положение фондов социального страхования улучшилось и к концу полугодия было близко к балансу.