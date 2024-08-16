Таллинские больницы утверждают, что они эффективно взаимодействуют в вопросах экстренной госпитализации пациентов. Однако с точки зрения врачей скорой помощи, недочеты в работе появились уже давно. По их мнению, необходим один ответственный человек, который будет принимать решения и обеспечивать их выполнение.
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ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? ⟩ Главврач скорой помощи: в XXI веке пациент не должен четыре часа ждать за дверью больницы
Перевод: Ева Ойжинская
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас еще в мае сказал Postimees, что больницы Таллинна не справляются с приемом пациентов, доставленных скорой помощью. Бригады вынуждены часами ждать у дверей больницы, и в это время в районе обслуживания нет машины скорой помощи.