ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? Главврач скорой помощи: в XXI веке пациент не должен четыре часа ждать за дверью больницы

Таллинские больницы утверждают, что они эффективно взаимодействуют в вопросах экстренной госпитализации пациентов. Однако с точки зрения врачей скорой помощи, недочеты в работе появились уже давно. По их мнению, необходим один ответственный человек, который будет принимать решения и обеспечивать их выполнение.