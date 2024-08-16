Накануне поступило сообщение о том, что отец Ламина Ямаля – лучшего футболиста чемпионата Европы 2024 года – госпитализирован с ножевыми ранениями. СМИ сообщали, что Мунир Насрауи находится в критическом состоянии, но сейчас поступили новости о том, что он чувствует себя лучше.
Отец лучшего футболиста ЧЕ Ламина Ямаля с ножевыми ранениями в больнице. Полиция задержала троих за покушение
Портал The Athletic со ссылкой на каталонскую полицию информирует, что полиция задержала троих подозреваемых в покушении на убийство отца Ламина Ямаля.
Насколько известно, Мунир Насрауи получил несколько ударов ножом в ходе конфликта в городе Матаро к северо-востоку от Барселоны. Состояние Насрауи оценивается как стабильное, он все еще находится в больнице.
Накануне он сообщил, что «чувствует себя лучше».
17-летний Ламин Ямаль стал самым молодым игроком чемпионата Европы по футболу 2024 года и является рекордсменом – он самый молодой в истории Евро футболист, забивший гол (16 лет 362 дня).
После турнира трансферная стоимость футболиста возросла до 120 млн евро.