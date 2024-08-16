Отец лучшего футболиста ЧЕ Ламина Ямаля с ножевыми ранениями в больнице. Полиция задержала троих за покушение

Накануне поступило сообщение о том, что отец Ламина Ямаля – лучшего футболиста чемпионата Европы 2024 года – госпитализирован с ножевыми ранениями. СМИ сообщали, что Мунир Насрауи находится в критическом состоянии, но сейчас поступили новости о том, что он чувствует себя лучше.