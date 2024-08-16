Известный журналист и публицист Иван Макаров покинул 10 августа партию EKRE, в которую он вступил в 2022 году. Макаров объясняет это жесткой цензурой, которую насаждают в партии радикалы.
«Инквизиторы и экзорцисты правят консервативной Эстонией»: журналист Иван Макаров покинул EKRE
«Дорогие мои избиратели, хочу сообщить вам, что я только что вышел из Консервативной народной партии Эстонии. В течение этих почти двух лет я исполнял свои обязанности перед вами в законодательных органах нижнего и верхнего города нашей столицы», - написал Макаров в субботу в своем блоге Meediavalvur (Медиа-страж).
Ранее на портале партии EKRE Uued Uudised существовала одноименная рубрика, которую вел Макаров. После его ухода из партии все материалы Макарова были удалены с портала.
«Цензура инквизиторов и экзорцистов правит консервативной Эстонией, они уже раскололи влиятельную партию в Рийгикогу. Мы погружаемся в темные века», - среагировал журналист в Facebook на известие об удалении своих текстов.
Одной из причин конфликта послужила статья Макарова на партийном сайте, где он отказался осуждать Олимпиаду в Париже, как это принялись делать наиболее радикальные общественные деятели, которые связаны с EKRE.
«У нас тут визжат, что нынешние Олимпийские игры в Париже - от сатаны, что спорт - это вообще порнография, которую смотрят извращенцы», - написал Макаров и добавил, что Олимпийские игры обязательно нужно смотреть. «Там милые и просто красивые люди показывают то, чего мы не умеем, но куда могла бы стремиться молодежь. Там же соревнуются и наши дорогие эстонские мальчики и девочки».
«Работу не прогуливал, не транжирил деньги налогоплательщиков, не предавал свою партию. EKRE была первой политической партией в моей жизни, я никогда не был членом КПСС или какой-либо другой партии», - пишет Макаров.
По его словам, EKRE попала под сильное влияние специфической группы неэкревцев, которые потакают российскому влиянию и занимают радикальные религиозные позиции.
«Эта группа делает сомнительные вещи как через голову архиепископа Эстонский евангелической лютеранской церкви (яростная поддержка Московского патриархата и военного патриарха Кирилла), так и возле основной линии католической церкви (там они тоже сами по себе). Не хотелось бы утверждать, что это секта, но попадание влиятельной политической партии Эстонии под влияние этой международной сети было бы падением последнего бастиона нашего национального консерватизма в лапы глобализма иного вида», - пишет он в другой своей недавней публикации.
Макаров добавил, что обязательно продолжит фигурировать в медиа и вести свой блог. До вступления в EKRE он проработал в общей сложности 28 лет на радио, также ранее сотрудничал с Postimees в качестве публициста. На данный момент он все еще числится членом фракции EKRE в Таллиннском городском собрании.