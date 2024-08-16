«Инквизиторы и экзорцисты правят консервативной Эстонией»: журналист Иван Макаров покинул EKRE

«Дорогие мои избиратели, хочу сообщить вам, что я только что вышел из Консервативной народной партии Эстонии. В течение этих почти двух лет я исполнял свои обязанности перед вами в законодательных органах нижнего и верхнего города нашей столицы», - написал Макаров в субботу в своем блоге Meediavalvur (Медиа-страж).

Ранее на портале партии EKRE Uued Uudised существовала одноименная рубрика, которую вел Макаров. После его ухода из партии все материалы Макарова были удалены с портала.

«Цензура инквизиторов и экзорцистов правит консервативной Эстонией, они уже раскололи влиятельную партию в Рийгикогу. Мы погружаемся в темные века», - среагировал журналист в Facebook на известие об удалении своих текстов.

Одной из причин конфликта послужила статья Макарова на партийном сайте, где он отказался осуждать Олимпиаду в Париже, как это принялись делать наиболее радикальные общественные деятели, которые связаны с EKRE.

«У нас тут визжат, что нынешние Олимпийские игры в Париже - от сатаны, что спорт - это вообще порнография, которую смотрят извращенцы», - написал Макаров и добавил, что Олимпийские игры обязательно нужно смотреть. «Там милые и просто красивые люди показывают то, чего мы не умеем, но куда могла бы стремиться молодежь. Там же соревнуются и наши дорогие эстонские мальчики и девочки».