Эстония донесла до Еврокомиссии беспокойство решением Венгрии впускать рабочую силу из РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что решение Венгрии облегчить гражданам Беларуси и России въезд в страну, а значит, и въезд в Шенгенскую зону, никоим образом не оправдано в ситуации, когда Россия продолжает войну на Украине и на Ближнем Востоке. в то же время активизирует гибридную деятельность против стран ЕС.

«Тем самым это представляет собой большую угрозу безопасности для всех нас, - подчеркнул Цахкна. - Мы должны продолжать повышать цену войны для России и изолировать Россию на международном уровне, пока продолжается агрессия в Украине, а не предпринимать того, что может облегчить ее гражданам вход в свободный и демократический мир, чтобы наслаждаться всем, что они пытаются получить, захватывая Украину».

В начале июля правительство Венгрии расширило круг стран, из которых можно импортировать рабочую силу в упрощенном порядке. С тех пор в Венгрию можно въехать в упрощенном порядке из восьми стран, не входящих в ЕС: Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины, России и Белоруссии. Следовательно, граждане этих стран могут беспрепятственно въезжать и в другие страны Шенгенской зоны.