Департамент здоровья рассказал Rus.Postimees о приближении эпидемии оспы обезьян. Первые заразившиеся уже есть в Швеции. Латвия заявляет, что там пока спокойно. Всемирная организация здравоохранения накануне объявила об эпидемии «представляющей опасность для всего мира». Рассказываем, где в Эстонии есть вакцина.
В настоящее время в Эстонии нет выявленных новых случаев заболевания оспой обезьян (mpox). Об этом днем в пятницу Rus.Postimees сообщили в Департаменте здоровья.
«Хотя оспа обезьян продолжает распространяться в мире и Европе, в Эстонии с 2022 года новых случаев заболевания не зафиксировано. Первый случай был зарегистрирован 28 июня 2022 года, а последний - 4 сентября 2022 года. В 2022 году в Эстонии было зарегистрировано всего 11 случаев заболевания», - сообщила 16 августа руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс.
«Поскольку болезнь может быть завезена извне, эстонские врачи продолжают учитывать возможность заражения при постановке диагноза, но до сих пор причиной схожих симптомов были другие возбудители», - уточнили в Департаменте здоровья.
15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. По словам директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий вариант. В Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч заразившихся, 524 человека скончались.
В связи с новым и более смертоносным штаммом, распространяющимся сегодня в Африке, в Департаменте здоровья отмечают, что риск завоза инфекции реален.
«Если поездки совершаются в страны, где распространяется новый вариант заболевания, вероятность заражения значительно возрастает. Поэтому Департамент здоровья не рекомендует путешествовать в страны, где болезнь продолжает распространяться», - уточнила Юта Варьяс.
В общей сложности в текущем году в тринадцати африканских странах было зафиксировано 17 тысяч случаев заражения mpox, что на 160 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.
Эстония уже приобрела вакцину против оспы обезьян, которая может быть введена при необходимости, по решению медицинского работника.
«Вакцина может быть введена как до контакта с зараженным для профилактики, так и после контакта. Закуплено 1400 доз вакцины (780 доз хранится в Кассе здоровья, 600 доз в больницах, предлагающих вакцинацию). При необходимости вакцинацию можно пройти, например, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), Клиникуме Тартуского университета (TÜK), Пярнуской больнице или Ида-Вируской центральной больнице (IVKH)», - информирует Департамент здоровья.
Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боли в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход. Примерно четыре из ста случаев заканчиваются летально.
Заболевание может угрожать не только людям с рискованным сексуальным поведением, но и другим членам семьи, если один из членов заболевает, подчеркивают в Департаменте здоровья. Основные пути заражения оспой обезьян - это тактильный контакт с инфицированным человеком, а также использование с зараженным общих постельных принадлежностей, полотенец, одежды или игрушек.
«Таким образом, при подозрении на инфекцию необходимо обратиться к медицинскому специалисту, который организует взятие соответствующих анализов и их отправку в лабораторию инфекционных заболеваний Департамента здоровья для подтверждения диагноза. Важно оставаться в изоляции и предотвращать дальнейшее распространение инфекции», - говорит о важности правильного поведения руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс.
В пятницу, 16 августа, представители Департамента здоровья участвуют во встрече, организованной ВОЗ, где будет представлена информация о распространении оспы обезьян, а также при необходимости обновлены оценки рисков и рекомендации для поставщиков медицинских услуг, добавил собеседник Rus.Postimees.
В четверг стало известно о первом случае заражения оспой обезьян в Швеции.
«У человека, который обратился за помощью в Стокгольме, был диагностирован случай mpox, вызванный штаммом Claude 1. Это первый случай данного штамма, зарегистрированный за пределами Африки», - говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальных дел Швеции.
В Латвии распространения инфекции оспы обезьян на данный момент не выявлено, сообщает в пятницу RUS TVNET со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Из Финляндии новостей по теме эпидемии оспы обезьян пока не поступало. Последний выявленный случай заболевания там был в 2022 году.
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