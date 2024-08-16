В общей сложности в текущем году в тринадцати африканских странах было зафиксировано 17 тысяч случаев заражения mpox, что на 160 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.

Эстония уже приобрела вакцину против оспы обезьян, которая может быть введена при необходимости, по решению медицинского работника.

«Вакцина может быть введена как до контакта с зараженным для профилактики, так и после контакта. Закуплено 1400 доз вакцины (780 доз хранится в Кассе здоровья, 600 доз в больницах, предлагающих вакцинацию). При необходимости вакцинацию можно пройти, например, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), Клиникуме Тартуского университета (TÜK), Пярнуской больнице или Ида-Вируской центральной больнице (IVKH)», - информирует Департамент здоровья.

Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боли в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход. Примерно четыре из ста случаев заканчиваются летально.

Заболевание может угрожать не только людям с рискованным сексуальным поведением, но и другим членам семьи, если один из членов заболевает, подчеркивают в Департаменте здоровья. Основные пути заражения оспой обезьян - это тактильный контакт с инфицированным человеком, а также использование с зараженным общих постельных принадлежностей, полотенец, одежды или игрушек.