Профессиональный теннисист потерял сознание, но тем не менее выиграл матч

В матче второго тура против Нуно Борхеса (ATP 39) датский игрок ненадолго потерял сознание во втором сете. На корт тут же поспешили врачи и измерили Руне кровяное давление и уровень сахара. Стоит отметить, что встреча проходила в очень жарких условиях, около 30 градусов.

После небольшой паузы он смог продолжить. Руне, выигравший первый сет со счетом 6:3, был лучше и во втором сете - в быстрой финальной игре 10:8.

В третьем туре турнира ATP Masters 1000 Руне, скорее всего, встретится с Карлосом Алькарасом (ATP 3), матч которого против Гаэля Монфиса (ATP 46) был отменен из-за дождя. Испанский теннисист выиграл первый сет со счетом 6:4, но во второй быстрой финальной игре уступил 1:3.