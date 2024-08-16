Обвинивший оппозиционера в клевете депутат в суде остался виноватым сам

Отправной точкой для обмена взаимными исками стала статья, опубликованная 7 ноября 2018 года на новостном портале Baltnews. Там Дегтяренко выступил с высказываниями об Архипове, которые последний счел ложными и дискредитирующими его: «В Маарду продолжает процветать кумовство, все «теплые» места поделены между родственниками и близкими друзьями, при этом профессионалы своего дела массово». В то же время Дегтяренко выразил мнение, что место Архипова – на скамье подсудимых, и заподозрил его в злоупотреблении служебным положением.