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Пропаганда в РФ уже говорит о проигрыше в войне: как бои под Курском меняют ситуацию внутри России (3)

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После начала 6 августа 2024 года операции ВСУ в Курской области Путин появляется перед фотографами без улыбок. Фото сделано 15 августа.
После начала 6 августа 2024 года операции ВСУ в Курской области Путин появляется перед фотографами без улыбок. Фото сделано 15 августа. Фото: AP / Scanpix

Путин пока не в панике, но в истерике, при этом настроения россиян его не пугают. Тем временем социологи фиксируют резкий рост тревоги у граждан РФ на фоне событий в Курской области, а по телевизору в России заговорили о реальности грядущего поражения. Ситуацию Rus.Postimees объяснил человек, который много лет профессионально изучает Кремль.

Десять суток спустя после начала военной операции ВСУ в Курской области российские пропагандисты начали рассуждать о рисках поражения российской армии в Украине. Этот и другие связанные сюжеты Rus.Postimees прокомментировал эксперт издания The Moscow Times, в прошлом один из ведущих политических аналитиков Санкт-Петербурга Сергей Шелин.

Аналитик и публицист Сергей Шелин внимательно изучает всю доступную информацию о происходящем в Кремле в частности и РФ в целом.
Аналитик и публицист Сергей Шелин внимательно изучает всю доступную информацию о происходящем в Кремле в частности и РФ в целом. Фото: скриншот YouTube / Премия ЛибМиссия

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