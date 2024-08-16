Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 15 августа опустилась до 3,375%, пишет Rus.ERR.
Шестимесячный Euribor в очередной раз упал до рекордно низкой отметки
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 11 апреля 2023 года - 3,356%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor опустится до 3,2-3,25%.