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Шестимесячный Euribor в очередной раз упал до рекордно низкой отметки

Редактор: rus.postimees.ee
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Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 15 августа опустилась до 3,375%, пишет Rus.ERR.

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 11 апреля 2023 года - 3,356%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor опустится до 3,2-3,25%.

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