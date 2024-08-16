Мошенники звонят от имени Портала здоровья: представляются сотрудниками Кассы здоровья и запрашивают у людей PIN-коды их документов.
Касса здоровья предупреждает: преступники пытаются получить данные жителей Эстонии
Касса здоровья и Центр инфосистем здравоохранения и благополучия (TEHIK) напоминают, что их сотрудники никогда не просят по телефону PIN-коды документов или другие персональные данные.
В случае получения таких звонков следует проявлять крайнюю осторожность и не делиться личной информацией. Если возникают сомнения в отношении личности звонящего, следует немедленно прервать звонок и связаться со службой поддержки пользователей TEHIK по адресу abi@tehik.ee.
Если вы вдруг стали жертвой мошенничества, необходимо обратиться в полицию.