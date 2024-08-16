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Таллинн планирует отменить одно из требований по получению пособия по уходу за ребенком

Редактор: rus.postimees.ee
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Детский сад. Снимок иллюстративный.
Детский сад. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Таллинн планирует отменить требование для получения пособия по уходу за ребенком, согласно которому ребенок должен быть внесен в список претендентов на поступление в три муниципальных учреждения, пишет Rus.ERR.

Сейчас одним из условий для получения пособия является то, что ребенок должен быть внесен в список претендентов на поступление в три муниципальных учреждения, с желанием получить место в течение месяца.

Законопроект, отменяющий это условие, включен в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания на следующей неделе.

Согласно законопроекту, пособие будет выплачиваться на ребенка, не внесенного в список муниципальных детских учреждений, и прекратится, когда ребенок будет внесен в список муниципальных учреждений. Кроме того, получатель пособия сможет использовать полученные средства для оплаты услуг логопеда, специального педагога или других вспомогательных услуг для ребенка, учебных экскурсий и коммунальных расходов.

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