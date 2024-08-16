Таллинн планирует отменить требование для получения пособия по уходу за ребенком, согласно которому ребенок должен быть внесен в список претендентов на поступление в три муниципальных учреждения, пишет Rus.ERR.
Таллинн планирует отменить одно из требований по получению пособия по уходу за ребенком
Сейчас одним из условий для получения пособия является то, что ребенок должен быть внесен в список претендентов на поступление в три муниципальных учреждения, с желанием получить место в течение месяца.
Законопроект, отменяющий это условие, включен в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания на следующей неделе.
Согласно законопроекту, пособие будет выплачиваться на ребенка, не внесенного в список муниципальных детских учреждений, и прекратится, когда ребенок будет внесен в список муниципальных учреждений. Кроме того, получатель пособия сможет использовать полученные средства для оплаты услуг логопеда, специального педагога или других вспомогательных услуг для ребенка, учебных экскурсий и коммунальных расходов.