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Взрыв на заводе в Кохтла-Ярве повлек за собой возбуждение уголовного дела

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Один из объектов концерна VKG.
Один из объектов концерна VKG. Фото: Toomas Huik

Вечером во вторник на территории химического предприятия в Кохтла-Ярве произошли взрыв и пожар, в результате чего один человек получил ожоги. Это был серьезный несчастный случай на производстве, по факту которого было возбуждено уголовное дело.

Перевод: Павел Соболев

Во вторник в 20.52 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве произошел взрыв, в результате которого один человек получил ожоги.

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