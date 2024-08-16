Вечером во вторник на территории химического предприятия в Кохтла-Ярве произошли взрыв и пожар, в результате чего один человек получил ожоги. Это был серьезный несчастный случай на производстве, по факту которого было возбуждено уголовное дело.
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Взрыв на заводе в Кохтла-Ярве повлек за собой возбуждение уголовного дела
Перевод: Павел Соболев
Во вторник в 20.52 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве произошел взрыв, в результате которого один человек получил ожоги.