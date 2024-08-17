«Посольство Венеции в Нарве»: красота природы и искусство, к которым может присоединиться любой

Район Кулгу - небольшой, преимущественно дачный район приблизительно в полуторе километрах от арт-резиденции. «Нарвской Венецией» его прозвали за большое количество каналов Нарвского водохранилища. Именно там этим летом обитали и до сих пор обитают художники нового проекта. Rus.Postimees заехал к ним в гости, чтобы побольше разузнать о происходящем.

«Штаб-квартира» посольства находится на Реммельга 8 - сказать, что с местом повезло - это ничего не сказать. Narva Gate предоставил проекту одну из своих территорий: большую и очень живописную, на месте бывшей насосной станции. Сейчас там большую часть времени находятся таллиннская художница Дарья Морозова и художник из Италии (но уже шесть лет проживающий в Эстонии) Марко. У них в гостях третий в этом сезоне резидент - Йила Свичевич из Венгрии.

Йила привезла с собой передвижную сауну, из которой сделала арт-галерею. Фото: Диана Харламова

Йила подавала заявку на участие в проекте, потому что много раз слышала о NART, и очень хотела в него попасть. Всю неделю своего резиденства она проводила мастер-классы по плетению сетей. Йила тоже переехала в Эстонию шесть лет назад, училась в Эстонской академии искусств, а теперь живет в Ийзаку. Она привезла на Кулгу свой трейлер-сауну, которую превратила в небольшую арт-галерею.