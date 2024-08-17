Новый летний проект Нарвской арт-резиденции (NART) - «Посольство Венеции в Нарве» стал удивительным развлечением не только для художников-резидентов, но для и жителей города.
«Посольство Венеции в Нарве»: красота природы и искусство, к которым может присоединиться любой
Район Кулгу - небольшой, преимущественно дачный район приблизительно в полуторе километрах от арт-резиденции. «Нарвской Венецией» его прозвали за большое количество каналов Нарвского водохранилища. Именно там этим летом обитали и до сих пор обитают художники нового проекта. Rus.Postimees заехал к ним в гости, чтобы побольше разузнать о происходящем.
«Штаб-квартира» посольства находится на Реммельга 8 - сказать, что с местом повезло - это ничего не сказать. Narva Gate предоставил проекту одну из своих территорий: большую и очень живописную, на месте бывшей насосной станции. Сейчас там большую часть времени находятся таллиннская художница Дарья Морозова и художник из Италии (но уже шесть лет проживающий в Эстонии) Марко. У них в гостях третий в этом сезоне резидент - Йила Свичевич из Венгрии.
Йила подавала заявку на участие в проекте, потому что много раз слышала о NART, и очень хотела в него попасть. Всю неделю своего резиденства она проводила мастер-классы по плетению сетей. Йила тоже переехала в Эстонию шесть лет назад, училась в Эстонской академии искусств, а теперь живет в Ийзаку. Она привезла на Кулгу свой трейлер-сауну, которую превратила в небольшую арт-галерею.
«Я очень люблю природу, и это причина, по которой мне нравится в Эстонии. Поэтому же мне очень хотелось участвовать в проекте - здесь мы находимся в единении с природой, на свежем воздухе, это очень здорово», - рассказала девушка.
В «посольстве» постоянно проходят различные мастер-классы, участие в которых абсолютно бесплатно. Например, прошлый резидент проводил мастер-класс по созданию собственных флажков, а Йила плела сети, рассчитанные на то, чтобы все могли их дополнить. По задумке Йилы, люди должны вешать на эти сети свои сообщения или разные предметы, таким образом, светящаяся в ночи сеть становится сетью, ловящей воспоминания.
Некоторые мастер-классы сопровождаются прогулками по каналам на каноэ за символическую плату - не больше пяти евро. Марко учит плотническому делу, и на крыше заброшенного здания как раз строит беседку с потрясающим видом на канал.
«Очень часто люди приходят сюда и просто так: отдохнуть, пообщаться. Местные дети, которые живут на Кулгу, приходят почти каждый день, спрашивают, будем ли мы что-то делать сегодня», - говорит Дарья.
Соседи, по словам Дарьи, тоже очень дружелюбные и хорошо относятся к артистичному соседству. «Тут есть мужчина пожилой, Олег, он приходил поучаствовать в строительном мастер-классе от Марко, иногда может поделиться инструментами, всегда спрашивает, не нужно ли нам чего. У жителей Кулгу есть свои правила, и если ты их соблюдаешь, и относишься к местным с уважением, они будут относиться к тебе так же», - рассказала художница.
Цель проекта «Посольство в Венеции в Нарве» - объединить нарвитян, жителей Кулгу и любителей творчества со всей Эстонии. «Летом Кулгу - это потрясающее место, о котором знают не все. Одна из наших миссий - открыть это место для всех, показать, насколько оно красивое и легкодоступное», - рассказала Дарья.
«Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я с удовольствием согласился, понял, что смогу поделиться практическими знаниями - научить пользоваться инструментами, строить из экологичных материалов, которые есть в Эстонии», - поделился Марко.
Оказалось, что сложнее всего было поделиться информацией о происходящем именно с жителями Кулгу. «Если городские жители из Нарвы или Таллинна хорошо знают об этом месте, потому что получают информацию из социальных сетей, то с местными - история другая. И нам нужно находить способы подружиться с ними, привлечь их сюда», - рассказала Дарья.
Йила покинет резиденцию совсем скоро, но пространство на Кулгу все еще будет открыто для посещений и мастер-классы продолжатся, например, по четвергам и воскресеньям в течение месяца будут проходить открытые мастер-классы по современным методам строительства с Марко.
В конце августа и начале сентября появится расписание новых прогулок на каноэ, а во время фестиваля «Station Narva», 7 сентября, состоится заключительный вечер проекта «Посольство Нарвской Венеции» с музыкой, презентацией арт-проектов и экскурсиями на каноэ.