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ГАЛЕРЕЯ Самое феерическое событие лета: в Пярнумаа открылся фестиваль света

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Открытие светового фестиваля в Пярнумаа.
Открытие светового фестиваля в Пярнумаа. Фото: Eiliki Pukk

В три чарующих летних вечера, с 15 по 17 августа, в парке мызы Вельтса в Пярнумаа проходит необыкновенный фестиваль света, театра и музыки.

Проходящий во второй раз благотворительный и уникальный фестиваль света сочетает в себе прекрасные световые инсталляции, запоминающиеся музыкальные впечатления и очаровательное театральное представление. Это благотворительный фестиваль с целью восстановления усадебного парка.

Смотрите галерею со вчерашнего открытия фестиваля света!

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