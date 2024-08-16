ГАЛЕРЕЯ Самое феерическое событие лета: в Пярнумаа открылся фестиваль света

Проходящий во второй раз благотворительный и уникальный фестиваль света сочетает в себе прекрасные световые инсталляции, запоминающиеся музыкальные впечатления и очаровательное театральное представление. Это благотворительный фестиваль с целью восстановления усадебного парка.