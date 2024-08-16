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Графики В Эстонии слишком много молодых людей бросают школу

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Фото: Marko Saarm

Каждый год около 700 выпускников основной школы прекращают учиться и примерно столько же молодых людей в последующие годы бросают гимназию и профессионально-техническое училище. Это означает, что у каждого пятого вступающего во взрослую жизнь есть только основное образование.

Цифры показывают, что в настоящее время чаще всего беспокойство вызывает молодой человек, который пошел учиться в профтехучилище. Ученик, выбравший гимназический путь, реже бросает школу.

Неправильный выбор специальности и пробелы в обучении

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