ФОТО Здание гимназии Карлова привели в порядок, но еще треть школ в Тарту находится в плачевном состоянии

В здании все еще пахнет краской, и пока рабочие расставляют последние предметы мебели, учителя уже начинают обживаться. В спортивном зале блестит недавно покрытый лаком пол, а со стен музыкальных классов на вошедших глядят звукоизоляционные панели. В школу ведет пандус, а между этажами можно передвигаться на лифте.