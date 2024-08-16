Ремонт школьного здания, построенного в 1925 году на улице Лина, завершен. В ходе масштабных работ не забыли и про исторические элементы: на цокольном этаже обнажили стены из бутового камня, в помещениях появились деревянные окна, выдержанные в стиле той эпохи, а в местах общего пользования был уложен паркет.
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ФОТО ⟩ Здание гимназии Карлова привели в порядок, но еще треть школ в Тарту находится в плачевном состоянии
Перевод: Ева Ойжинская
В здании все еще пахнет краской, и пока рабочие расставляют последние предметы мебели, учителя уже начинают обживаться. В спортивном зале блестит недавно покрытый лаком пол, а со стен музыкальных классов на вошедших глядят звукоизоляционные панели. В школу ведет пандус, а между этажами можно передвигаться на лифте.