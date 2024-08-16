Во вторник, 13 августа, в отделении кардиохирургии Клиникума Тартуского университета была проведена новая для нашей страны операция: пациенту с тяжелой недостаточностью митрального клапана было произведено открытое протезирование этого клапана при работающем сердце. Известно, что это первая подобная операция в Эстонии.
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Тартуские хирурги провели уникальную операцию на сердце
Перевод: Павел Соболев
«В 60-е годы было невозможно лечить болезни сердца пациента катетерными методами, - пояснил Арно Руусалепп, заведующий отделением кардиохирургии Клиникума Тартуского университета. - Вот почему приходилось использовать хирургические методы».