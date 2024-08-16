Тартуские хирурги провели уникальную операцию на сердце

Во вторник, 13 августа, в отделении кардиохирургии Клиникума Тартуского университета была проведена новая для нашей страны операция: пациенту с тяжелой недостаточностью митрального клапана было произведено открытое протезирование этого клапана при работающем сердце. Известно, что это первая подобная операция в Эстонии.