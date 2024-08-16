ФОТОНОВОСТЬ Перед приютом для животных внезапно расцвела «Царица ночи»

Цветок Сийри Мянгли, живущей в Вильяндимаа рядом с руководимым ею уездным приютом для животных, подарили коллеги пару лет назад, и до сих пор содержавшееся в комнате растение семейства кактусовых ни разу не цвело. «Этим летом я поставила его на террасу, и погода была влажной и теплой; думаю, растению это понравилось», - сказала Мянгли, которая неожиданно и совершенно случайно обнаружила цветение, так как так же случайно проснулась и заметила, что происходит.