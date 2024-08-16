Сегодня в деревне Рыху под Тарту стартовал 69-й чемпионат мира по пахоте. В двухдневных титульных соревнованиях, которые впервые проходят в Эстонии, примут участие 44 спортивных пахаря из 24 стран, к которым в первый день соревнований присоединились как отечественные болельщики, так и любители пахоты из далеких стран.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В эстонской деревне стартовал чемпионат мира по пахоте
В первый день соревнований пахари соревновались на траве. После того, как были сделаны первые борозды, у участников было 2 часа и 25 минут, чтобы вскопать участок площадью в 2000 квадратных метров и постараться удостоиться звания чемпиона мира.
Посмотреть на тракторы, украшенные маленькими национальными флагами, пришло немало людей. Прийта Пууору, представляющего Эстонию в соревнованиях, поддерживали также на месте члены клуба Künnisõprad. «Это чувство гордости, - сказал Калле Соовер, который не пропускает ни одного такого чемпионата мира. - Событие такого масштаба происходит в Эстонии только раз в полвека».