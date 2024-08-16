ГАЛЕРЕЯ В эстонской деревне стартовал чемпионат мира по пахоте

Сегодня в деревне Рыху под Тарту стартовал 69-й чемпионат мира по пахоте. В двухдневных титульных соревнованиях, которые впервые проходят в Эстонии, примут участие 44 спортивных пахаря из 24 стран, к которым в первый день соревнований присоединились как отечественные болельщики, так и любители пахоты из далеких стран.