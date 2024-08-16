ФОТО Президент Карис поблагодарил спортсменов, принявших участие в Олимпийских играх в Париже

Перевод: Павел Соболев

Глава государства поблагодарил спортсменов за то, что они достойно представили Эстонию. «Спасибо, что вы приложили все усилия, - сказал президент Карис. - Кто-то сумел удивить на большой спортивной вечеринке и обратить олимпийские эмоции себе на пользу, у кого-то была неожиданная удача, которая всегда случается на крупных соревнованиях, кто-то ошибся, и это вполне по-человечески, а иногда просто не везет. Но как все пройдет, никогда не становится известно до тех пор, пока не пройдут Олимпийские игры», - сказал президент Карис.

Поздравляя олимпийских дебютантов, президент Карис отметил, что спортсмен растет не только тренировками, но и соревнованиями. «В любом случае, для вас это был ценный опыт и урок, который уже пойдет вам на пользу на следующих Олимпийских играх», - сказал он. По словам главы государства, самая яркая радость, олимпийская медаль, на этот раз не пришла, но было десять мест в первой десятке аж в девяти различных видах. Кроме того, было два 11-го места.

«Быть в числе одиннадцати лучших в мире в десяти дисциплинах - это неплохо», - сказал президент Карис. Карис поблагодарил спортсменов, для которых Парижская Олимпиада стала последней в карьере, за достойное представление Эстонии и за годы, прожитые в спорте. Он также поблагодарил тренеров и опорные силы, а также Эстонский олимпийский комитет.

Места эстонцев в первой десятке на Олимпиаде в Париже 4 - Нелли Дифферт, фехтование на шпагах 5 - Янек Ыйглане, десятиборье 6 - Йоханнес Эрм, десятиборье 7 - Расмус Мяги, бег 400 м с барьерами 7 - Энели Ефимова, 100 м брассом 7 - Крегор Цирк, 200 м баттерфляем 7 - Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йохан Поолак, Михаил Куштейн, гребля, четверка парная 9 - Март Сейм, тяжелая атлетика 9 (-16) - Клен Кристофер Кальюлайд, дзюдо 10 - Хейки Наби, греко-римская борьба

На только что завершившихся в Париже XXXIII летних Олимпийских играх за 329 комплектов медалей боролись 10 600 участников. Награды были вручены в общей сложности 90 странам, плюс была одна бронзовая медаль для команды беженцев и пять наград для «нейтральных» атлетов стран-агрессоров (одна золотая, три серебряные и одна бронзовая). Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.