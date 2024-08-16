Министр Хартман: в столовых школ и детсадов должно быть больше органических продуктов

Сейчас в 24 школах и детских садах продукты органического производства составляют больше половины питания, но сумма, которую они за календарный месяц получают на одного ученика, та же, что и в учреждениях, где органические продукты составляют не менее одной пятой питания. Для изменения ситуации министр регионального развития и сельского хозяйства подписала постановление, согласно которому с последнего квартала этого года будут действовать разные ставки дотаций для предлагающих органическую продукцию - 20 и 50 процентов.

«Сейчас образовательные учреждения, которые предлагают органическую продукцию в большем объеме, вынуждены доплачивать из своих средств, поскольку органическое сырье часто дороже. Наша цель - добиться, чтобы предлагалось как можно больше продуктов органического производства, и для того, чтобы это поощрить, мы создали новую, повышенную ставку дотации», - сказала Хартман.

Образовательные учреждения, где органическая продукция составляет не менее 20 процентов питания, и в дальнейшем будут получать по 4,90 евро на ребенка в дошкольном учреждении и по 2,20 евро на ученика общеобразовательной школы в месяц. Для учреждений, где органическая продукция составляет не менее 50 процентов, ставка дотации составит 6,90 евро на ребенка в дошкольном учреждении и 3,70 евро в общеобразовательной школе в месяц.

В Эстонии с 2022 поощряют использование органических продуктов питания. За это время их использование выросло вчетверо. До создания дотации органическое питание предлагали 45 учреждений, а теперь - больше 180.