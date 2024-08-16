Эстонский вратарь Карл Якоб Хейн на первой пресс-конференции в Испании: готов сыграть за «Вальядолид» уже в понедельник

Перевод: Павел Соболев

Основной вратарь сборной Эстонии начал представлять себя по-испански: «Привет! Я - Карл. Мой испанский пока не очень хорош, но я учу его». Затем Хейн стал говорить по-английски. «Я готов сыграть и хорошо выступить уже в понедельник. Команда приняла меня хорошо. В последние несколько дней тренировки проходят хорошо, и я чувствую, что мы готовы к первой игре», - добавил Хейн.

Первый матч чемпионата для «Вальядолида» состоится в понедельник вечером, когда команда встретится с «Эспаньолом» из Барселоны.

В июне лондонский «Арсенал» объявил, что Хейн, присоединившийся к их молодежной системе в 2018 году, продлил контракт с клубом. Однако его карьера в Англии в этом году не продолжилась, поскольку на этой неделе стал официальным переход эстонца в испанскую высшую лигу. Хейн подписал однолетний контракт с «Вальядолидом», по которому он будет выступать за клуб на правах аренды. «Арсеналу» это выгодно, так как испанский клуб покрывает всю зарплату эстонца, но права на него по-прежнему остаются за английским гигантом.

Хейну в последние сезоны приходилось исполнять роль третьего вратаря «Арсенала», из-за чего его игровое время оставалось довольно скудным. В прошлом сезоне ему ни разу не удалось помочь основной команде на поле. За резервную команду он провел четыре матча. Этим летом Хейн получил определенные игровые минуты в предсезонных матчах «Арсенала» в США.

В прошлом сезоне «Вальядолид» выступал в испанской Сегунде, где занял второе место в таблице, благодаря чему обеспечил себе выход в Примеру.