Новая партия ERK пополнилась еще двумя известными политиками

Перевод: Павел Соболев

Председатель партии Хенн Пыллуаас порадовался новоприбывшим: «Я очень рад, что два столь уважаемых в обществе человека решили присоединиться к нам. Они являются важным дополнением для партии и, помимо опыта и жизненной мудрости, приносят с собой также профессиональные компетенции и знания».

По мнению Пыллуааса, такое количество вступлений показывает, что к ERK следует относиться серьезно и общество ждет новой силы государственного уровня.

Имея научную степень по биологии, Эрнитс работал научным сотрудником в Таллиннском зоопарке, руководил Эстонским музеем естественной истории в качестве директора и был членом XIV состава Рийгикогу в составе фракции EKRE. В 2004-2007 годах он был главным редактором газеты Maaleht, а в 2008-2014 годах - главой Союза журналистов Эстонии. Эрнитс женат, у него четверо детей.

Кардиолог Хассо Ууэтоа, много лет работавший в Швеции, является одним из ведущих специалистов в области лечения сердца в Эстонии и странах Северной Европы. Ууэтоа в настоящее время снова работает в Эстонии, а в последние годы также нашел время и для политики. До этого лета он был членом партии EKRE.