Лукашенко помиловал три десятка человек, осужденных за участие в протестах

Перевод: Павел Соболев

В заявлении говорится, что Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления, связанные с протестами. По приведенным данным, Лукашенко помиловал 14 женщин и 16 мужчин, но их имена не разглашаются.

Согласно сообщению, некоторые из освобожденных тяжело больны, среди них есть и пенсионеры.

Лукашенко, близкий союзник президента России Владимира Путина, который находится у власти уже три десятилетия, в 2020 году использовал полицию и силы безопасности для подавления крупномасштабных протестов после выборов, которые, по оценке оппозиции и Запада, он сфальсифицировал.

В последние месяцы десятки нобелевских лауреатов присоединились к призывам освободить задержанных во время протестов. По данным правозащитных групп, в Беларуси около 1400 политзаключенных.

В начале июля Лукашенко освободил 18 заключенных, в том числе больного раком оппозиционного активиста Рыгора Кастусева.