Белорусский диктатор Александр Лукашенко сегодня помиловал 30 заключенных, осужденных в связи с протестами после выборов 2020 года, о чем сообщил сайт президентской канцелярии.
Лукашенко помиловал три десятка человек, осужденных за участие в протестах
Перевод: Павел Соболев
В заявлении говорится, что Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления, связанные с протестами. По приведенным данным, Лукашенко помиловал 14 женщин и 16 мужчин, но их имена не разглашаются.
Согласно сообщению, некоторые из освобожденных тяжело больны, среди них есть и пенсионеры.
Лукашенко, близкий союзник президента России Владимира Путина, который находится у власти уже три десятилетия, в 2020 году использовал полицию и силы безопасности для подавления крупномасштабных протестов после выборов, которые, по оценке оппозиции и Запада, он сфальсифицировал.
В последние месяцы десятки нобелевских лауреатов присоединились к призывам освободить задержанных во время протестов. По данным правозащитных групп, в Беларуси около 1400 политзаключенных.
В начале июля Лукашенко освободил 18 заключенных, в том числе больного раком оппозиционного активиста Рыгора Кастусева.