Премьеры стран Балтии проведут неформальную встречу в Паланге и Клайпеде

Последний раз премьер-министры стран Балтии встречались в Вильнюсе в мае. Тогда обсуждались наиболее актуальные вопросы безопасности и обороны, поддержки Украины, подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне. Также речь шла о санкциях против России, ходе реализации совместных проектов стран Балтии в области энергетики и инфраструктуры, актуальной повестке ЕС и других важных вопросах трехстороннего сотрудничества.