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Премьеры стран Балтии проведут неформальную встречу в Паланге и Клайпеде

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии проведут неформальную встречу в Клайпеде и Паланге в эти выходные.

Во встрече примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Латвии Эвика Силина и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Какие вопросы намерены обсудить главы правительств трех стран, не сообщается.

В субботу главы правительств посетят судно-хранилище Independence, принадлежащее компании KN Energies.

Балтийский Совет министров является платформой межправительственного сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы.

Последний раз премьер-министры стран Балтии встречались в Вильнюсе в мае. Тогда обсуждались наиболее актуальные вопросы безопасности и обороны, поддержки Украины, подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне. Также речь шла о санкциях против России, ходе реализации совместных проектов стран Балтии в области энергетики и инфраструктуры, актуальной повестке ЕС и других важных вопросах трехстороннего сотрудничества.

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