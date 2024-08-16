Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии проведут неформальную встречу в Клайпеде и Паланге в эти выходные.
Премьеры стран Балтии проведут неформальную встречу в Паланге и Клайпеде
Во встрече примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Латвии Эвика Силина и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Какие вопросы намерены обсудить главы правительств трех стран, не сообщается.
В субботу главы правительств посетят судно-хранилище Independence, принадлежащее компании KN Energies.
Балтийский Совет министров является платформой межправительственного сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы.
Последний раз премьер-министры стран Балтии встречались в Вильнюсе в мае. Тогда обсуждались наиболее актуальные вопросы безопасности и обороны, поддержки Украины, подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне. Также речь шла о санкциях против России, ходе реализации совместных проектов стран Балтии в области энергетики и инфраструктуры, актуальной повестке ЕС и других важных вопросах трехстороннего сотрудничества.