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Перевернувшийся трактор блокировал движение по шоссе, вся дорога завалена зерном

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

В Ляэнеском уезде Эстонии из-за аварии с участием трактора оказалось блокированным движение на крупной магистрали.

Сегодня вечером в Департамент полиции и погранохраны поступило сообщение о том, что на 5-м километре дороги Таэбла-Кулламаа перевернулся трактор, которым управлял 52-летний мужчина, перевозивший груз зерна.

На данный момент на месте происшествия перекрыты оба направления, так как вся дорога завалена зерном.

Водитель трактора не пострадал. Он был трезв и имел право на управление транспортным средством.

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