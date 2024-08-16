Перевернувшийся трактор блокировал движение по шоссе, вся дорога завалена зерном

Сегодня вечером в Департамент полиции и погранохраны поступило сообщение о том, что на 5-м километре дороги Таэбла-Кулламаа перевернулся трактор, которым управлял 52-летний мужчина, перевозивший груз зерна.

На данный момент на месте происшествия перекрыты оба направления, так как вся дорога завалена зерном.

Водитель трактора не пострадал. Он был трезв и имел право на управление транспортным средством.