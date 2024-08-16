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На центральной площади эстонского города высадят пару сотен роз

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Работы по благоустройству представительской площади Тюри идут полным ходом.
Работы по благоустройству представительской площади Тюри идут полным ходом. Фото: Merle Rüütel/Türi vald

По состоянию на 14 августа на поддержку реставрации и преобразования площади перед старым школьным зданием в Тюри было переведено 6452 евро, строительные работы продвигаются хорошо.

Перевод: Павел Соболев

В четверг под чутким руководством городского садовника Эле Шифф началась высадка роз на площади. По словам Шифф, площадь перед фасадом бывшей школы украсят чуть более 200 роз.

Имена всех жертвователей, чей вклад превышает 50 евро, будут отмечены на доске благодарности, установленной возле фонтана. Если даритель не желает раскрывать свое имя, об этом необходимо сообщить при совершении пожертвования.

Если же человек хочет, чтобы его имя было на доске с благодарностями, он может сделать перевод на расчетный счет управы Тюри не позднее 20 августа.

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