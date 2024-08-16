На центральной площади эстонского города высадят пару сотен роз

Перевод: Павел Соболев

В четверг под чутким руководством городского садовника Эле Шифф началась высадка роз на площади. По словам Шифф, площадь перед фасадом бывшей школы украсят чуть более 200 роз.

Имена всех жертвователей, чей вклад превышает 50 евро, будут отмечены на доске благодарности, установленной возле фонтана. Если даритель не желает раскрывать свое имя, об этом необходимо сообщить при совершении пожертвования.

Если же человек хочет, чтобы его имя было на доске с благодарностями, он может сделать перевод на расчетный счет управы Тюри не позднее 20 августа.