В Ласнамяэ появится «Улица-гостиная»

На мероприятии будет представлена новая инсталляция и предложен ряд интересных мероприятий, в том числе выставка и пункт обмена книгами, а также возможность поучаствовать в стрит-арте и многое другое. Местные торговцы смогут принять участие в ярмарке в павильоне рынка.

«Улица-гостиная» - отличный пример того, как творческие решения могут сделать городское пространство более живым и привлекательным для людей. «Приглашаю жителей и гостей Ласнамяэ открыть для себя это новое, интересное и необычное общественное место!», - сказал исполняющий обязанности старейшины и заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Название «Улица-гостиная» отражает ее цель - создать общественное пространство, которое станет продолжением гостиной. В рамках проекта между автобусной остановкой Mustakivi по направлению в центр города и торговым центром Grossi установлено шесть различных павильонов. В одном из них местные жители смогут продавать свои товары, а в других - обмениваться книгами или продуктами, знакомиться с новостями Ласнамяэ или развивать навыки игры в шахматы.

«Улица-гостиная» соединяет парк Тондилоо, детские сады Mustakivi и Kivila, жилые кварталы и автобусную остановку Mustakivi, сделав район более интегрированным и выстроив траектории движения пешеходов. Проект создаст в районе приятное и привлекательное общественное место с множеством возможностей для проведения досуга. Проект реализуется отделом территориального планирования Таллиннского стратегического центра и Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства.