Паралимпиада-2024 в Париже: Эстонию представят пять спортсменов

По сообщению Эстонского паралимпийского комитета, Эстонию представят пловцы Матц Топкин, Робин Ликсор и Сусанна Каул, дискобол Эгерт Йыэсаар и триатлонистка Лаура-Лийз Юурсалу.

Первым из эстонских спортсменов выступит Каул (класс S10), который в первый день соревнований, 29 августа, примет участие в заплыве на 50 метров свободным стилем. Ликсор (SB8) 30 августа примет участие в заплыве на 100 метров брассом.

1 сентября Юурсалу (PTS5) будет участвовать в женском триатлоне. Йыэсаар (F44, объединен с классом F64) будет метать диск 6 сентября, а Топкин (S4) 7 сентября примет участие в заплыве на 50 метров на спине.

Презентация эстонской сборной в Эстонии состоится в 13 часов в пятницу, 23 августа, в центре Amserv Järve Toyota Business.

Подготовку эстонских параспортсменов к Парижской паралимпиаде поддерживают Toyota, Invaru OÜ, Nefab Packaging AS, AS Tallinna Vesi, город Таллинн, город Пярну и Министерство культуры.