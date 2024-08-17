Сб, 17.08.2024
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Трагическое ДТП в Финляндии: при столкновении электросамокатов погиб человек

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Траурные свечи. Фото иллюстративное.
Траурные свечи. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

В Финляндии скончался человек, пострадавший при столкновении электросамокатов в районе Леппяваара города Эспоо, сообщает Yle со ссылкой на полицию Западной Уусимаа.

Инцидент произошел в четверг, 15 августа. Пожилой мужчина пересекал на электросамокате пешеходный переход, когда в него на высокой скорости врезался самокат, управляемый молодым человеком.

Пострадавшего доставили в больницу, где позже он скончался от полученных травм. Второй участник ДТП сначала скрылся с места происшествия, но затем объявился в полиции.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. 

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