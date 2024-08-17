Трагическое ДТП в Финляндии: при столкновении электросамокатов погиб человек

Инцидент произошел в четверг, 15 августа. Пожилой мужчина пересекал на электросамокате пешеходный переход, когда в него на высокой скорости врезался самокат, управляемый молодым человеком.

Пострадавшего доставили в больницу, где позже он скончался от полученных травм. Второй участник ДТП сначала скрылся с места происшествия, но затем объявился в полиции.