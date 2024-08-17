В Финляндии скончался человек, пострадавший при столкновении электросамокатов в районе Леппяваара города Эспоо, сообщает Yle со ссылкой на полицию Западной Уусимаа.
Трагическое ДТП в Финляндии: при столкновении электросамокатов погиб человек
Инцидент произошел в четверг, 15 августа. Пожилой мужчина пересекал на электросамокате пешеходный переход, когда в него на высокой скорости врезался самокат, управляемый молодым человеком.
Пострадавшего доставили в больницу, где позже он скончался от полученных травм. Второй участник ДТП сначала скрылся с места происшествия, но затем объявился в полиции.
Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.