Сб, 17.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Колонка Postimees Государство – для народа (1)

Copy
Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv
  • У Эстонии несколько дней рождения
  • Нужно постоянно заботиться о своей независимости
  • В Польше существует внутренний консенсус по важным вопросам

У некоторых людей несколько дней рождения. Во-первых, день, когда человек родился, во-вторых - день, когда ему удалось выжить, несмотря на неудачное падение с лестницы, тяжелую болезнь или нападение грабителя.

У некоторых стран тоже несколько дней рождения. Второй день рождения Эстонии - 20 августа. День, когда она к нам вернулась. Эстонская Республика не исчезла, она осталась прежней, просто в годы оккупации существовала в Платоновском мире идей - в доказательство этого на Генеральном консульстве в Нью-Йорке развевался сине-черно-белый флаг.

Эстонская Республика сумела выжить и очнуться после комы. Возвращение государства было чудесным событием, в которое трудно было поверить посреди советского застоя и несправедливости. Но оно вернулось, и чудо заключалось в том, что нам не пришлось заплатить за это кровью. Это сделали латыши, это сделали литовцы, и нет даже смысла говорить о нынешней освободительной войне Украины. У украинского государства будет три дня рождения, если не больше.

Хотя мы каждое утро просыпаемся в свободной стране и, конечно, уже не испытываем той эйфории в сердце, которая была в августе 1991 года, мы не должны воспринимать нашу вновь обретенную свободу как должное, глядя на то, что происходит в Украине. В этом нет ничего предсказуемого, это скорее курьезное событие, ставшее возможным благодаря упорной работе народа и открывшемуся на мгновение окну исторических возможностей, из которого мы смогли выпрыгнуть в нужный момент и присоединиться к международным организациям, имеющим решающее значение для нашей безопасности.

Мы должны заботиться о нашей независимости, словно следить за костром в ветреную зимнюю ночь. Нельзя допустить, чтобы костер погас, потому что разжечь новый в холодных, темных и ветреных условиях очень и очень сложно. Это случилось с нами однажды, мы не должны позволить этому случиться вновь.

Достаточно ли мы извлекли уроков из 1939 года? Считается, что у Эстонии не было выбора, но тогда мы оказались в ловушке цепи неблагоприятных событий: потеря демократии, неверная оценка международных обстоятельств и запоздалые инвестиции в оборону.

Вспоминая раздел польского государства в XVIII веке между Австрией, Россией и Пруссией, мы хорошо понимаем, насколько опасной может быть внутренняя слабость даже для великой страны. Пережив травму Второй мировой войны, поляки извлекли уроки, и теперь их инвестиции в оборону беспрецедентны. Несмотря на политические разногласия, в Польше существует консенсус по ключевым национальным вопросам. Все крупные города страны соединены сетью автострад, и Польша вновь становится региональной державой.

Эстония не может играть в лиге великих держав, но мы не должны себя ослаблять. Перефразируя Леннарта Мери, можно сказать, что сейчас государство отдаляется от народа. Это самая большая опасность нашего времени. Эстонская Республика была создана и восстановлена для того, чтобы у эстонцев был свой дом. Давайте подумаем над этим!

Ключевые слова

Наверх