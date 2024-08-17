У некоторых стран тоже несколько дней рождения. Второй день рождения Эстонии - 20 августа. День, когда она к нам вернулась. Эстонская Республика не исчезла, она осталась прежней, просто в годы оккупации существовала в Платоновском мире идей - в доказательство этого на Генеральном консульстве в Нью-Йорке развевался сине-черно-белый флаг.

Эстонская Республика сумела выжить и очнуться после комы. Возвращение государства было чудесным событием, в которое трудно было поверить посреди советского застоя и несправедливости. Но оно вернулось, и чудо заключалось в том, что нам не пришлось заплатить за это кровью. Это сделали латыши, это сделали литовцы, и нет даже смысла говорить о нынешней освободительной войне Украины. У украинского государства будет три дня рождения, если не больше.

Хотя мы каждое утро просыпаемся в свободной стране и, конечно, уже не испытываем той эйфории в сердце, которая была в августе 1991 года, мы не должны воспринимать нашу вновь обретенную свободу как должное, глядя на то, что происходит в Украине. В этом нет ничего предсказуемого, это скорее курьезное событие, ставшее возможным благодаря упорной работе народа и открывшемуся на мгновение окну исторических возможностей, из которого мы смогли выпрыгнуть в нужный момент и присоединиться к международным организациям, имеющим решающее значение для нашей безопасности.