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ФОТО Поджог? В автомастерской вспыхнул пожар

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В ночь на субботу, 17 августа, в 2:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Таллиннской улице в городе Выхма в волости Пыхья-Сакала горит авторемонтная мастерская. Никто не пострадал, владельцы здания и мастерской подозревают, что это был поджог.

Перевод: София Солдатенко

Владелец здания авторемонтной мастерской Арно Йыэмаа, чей сын Эйго Йыэмаа руководит мастерской, в субботу утром сказал, что пламя заметили в субботу незадолго до двух часов ночи. Они выехали на место, обнаружили пожар, сразу же позвонили в Спасательный центр и приступили к тушению.

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