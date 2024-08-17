ФОТО Поджог? В автомастерской вспыхнул пожар

В ночь на субботу, 17 августа, в 2:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Таллиннской улице в городе Выхма в волости Пыхья-Сакала горит авторемонтная мастерская. Никто не пострадал, владельцы здания и мастерской подозревают, что это был поджог.