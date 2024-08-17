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Крупная сеть сообщила о закрытии магазина

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Фото: Marko Saarm

Веломагазин Hawaii Express в торговом центре Uku в среду открылся для посетителей в последний раз: по стечению обстоятельств деятельность в Вильянди было решено прекратить.

«Одна из причин - сложная экономическая ситуация, - сказал гендиректор Hawaii Express Рене Куузинг. - Во-вторых, и директор магазина, и специалист по продажам выразили желание уйти. Так настал момент, когда мы решили закрыть магазин в Вильянди».

Куузинг отметил, что если бы все шло хорошо с коммерческой точки зрения, сеть магазинов Hawaii Express наняла бы новых работников в Вильянди и продолжила бы вести бизнес там.

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