Крупная сеть сообщила о закрытии магазина

«Одна из причин - сложная экономическая ситуация, - сказал гендиректор Hawaii Express Рене Куузинг. - Во-вторых, и директор магазина, и специалист по продажам выразили желание уйти. Так настал момент, когда мы решили закрыть магазин в Вильянди».

Куузинг отметил, что если бы все шло хорошо с коммерческой точки зрения, сеть магазинов Hawaii Express наняла бы новых работников в Вильянди и продолжила бы вести бизнес там.