Сб, 17.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

График Сравните: как сильно в Эстонии подорожали продукты за последние 12 месяцев?

Copy
Продукты питания.
Продукты питания. Фото: Arvo Meeks

Мобильное приложение Tarbi targalt последние 12 месяцев отслеживало цены на все имеющиеся в продаже продукты питания. За это время цены в основном выросли. Но есть и одна категория продуктов, где цены действительно упали.

Перевод: София Солдатенко

За последние 12 месяцев цены на продукты питания выросли на 3,7 процента. Лидерами по росту цен за это время стали пищевые жиры и масла, цены на которые выросли на девять процентов, консервы - на восемь процентов, приправы и выпечка - на 7,2 процента, яйца - на 6,4 процента, продукты из мяса домашней птицы - на шесть процентов и крепкий алкоголь - на 5,8 процента.

Ключевые слова

Наверх