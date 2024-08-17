График Сравните: как сильно в Эстонии подорожали продукты за последние 12 месяцев?

За последние 12 месяцев цены на продукты питания выросли на 3,7 процента. Лидерами по росту цен за это время стали пищевые жиры и масла, цены на которые выросли на девять процентов, консервы - на восемь процентов, приправы и выпечка - на 7,2 процента, яйца - на 6,4 процента, продукты из мяса домашней птицы - на шесть процентов и крепкий алкоголь - на 5,8 процента.