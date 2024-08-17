Духи и шампанское со дна океана. Би-би-си побывала в секретном хранилище, где собраны артефакты с «Титаника»

Однако, поскольку первым делом с корабля эвакуировали женщин и детей (и тем не менее в общей сложности 156 тех и других пошли ко дну вместе с судном), у многих мужчин, которым спастись удалось, развился синдром выжившего.

«Когда мы нашли флаконы, его уже не было в живых, - рассказывает Томасина. - Но, насколько я понимаю, всю свою оставшуюся жизнь он прожил с ощущением вины за то, что ему удалось спастись».

Разделительная линия в форме силуэта «Титаника» Фото: BBC

Уровень роскоши

Есть в коллекции артефактов и бутылка шампанского - с содержимым внутри и пробкой в горлышке.

«Какое-то количество воды, скорее всего, просочилось внутрь сквозь пробку, выравнивая давление внутри и снаружи, - говорит Томасина. - Но после этого бутылка просто так и лежала на дне океана».

Когда в 1912 году «Титаник» столкнулся с айсбергом, прежде чем затонуть, судно раскололось на две части, так что его содержимое высыпалось наружу - и таким образом оказалось рассеянным на участке очень приличного размера.

Бутылка вина. Фото: Getty Images/BBC

Трещина в корабле прошла аккурат по одному из камбузов, а потому дно вокруг «Титаника» просто усеяно бутылками, а также самыми разнообразными кастрюлями и горшочками, рассказывает Томасина.