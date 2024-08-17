Модная сумочка из крокодиловой кожи и несколько крошечных флаконов, до сих пор источающих весьма ощутимый аромат, - лишь крохотная доля обширного собрания артефактов, поднятых с борта «Титаника» — самого известного из затонувших кораблей.
Духи и шампанское со дна океана. Би-би-си побывала в секретном хранилище, где собраны артефакты с «Титаника»
Точное местонахождение коллекции держится в строжайшем секрете, чтобы лишний раз не искушать мошенников. Достаточно сказать, что это где-то в Атланте, столице американского штата Джорджия.
Полки секретного складского помещения уставлены тысячами самых невероятных предметов: от перевернутой ванны и помятого иллюминатора до стеклянных изделий с причудливыми гравировками и крошечных пуговиц.
Би-би-си удалось посетить закрытое хранилище и ознакомиться с историями, которые хранят некоторые из собранных там предметов.
Сумочка крокодиловой кожи: трагический поворот судьбы
«Это очень красивая, модная сумочка», - говорит хранитель коллекции Томасина Рэй, которая отвечает за все артефакты, поднятые с затонувшего корабля американской фирмой RMS Titanic Inc.
За годы своей работы компания подняла с борта «Титаника» уже больше 5500 предметов, часть из которых выставлена в музейных коллекциях по всему миру.
Клатч из кожи аллигатора пролежал на дне Атлантики не одно десятилетие. Однако его содержимое оказалось почти не тронуто временем, так что установить хозяйку сумочки не составило труда. Клатч принадлежал пассажирке по имени Мэриан Минуэлл, путешествовавшей в Америку третьим классом.
«Ей было 63 года, она была шляпницей, - рассказывает Томасина. - Она хотела переехать в США к дочери, которая незадолго до того овдовела».
В числе прочего в сумочки лежали документы, которые могли понадобиться хозяйке для обустройства в Америке. Среди них - рукописное рекомендательное письмо от хозяина ее лондонского дома, уверяющего в том, что «мисс Минуэлл - добросовестный арендатор, всегда своевременно оплачивающий аренду».
Там же была обнаружена карточка медосмотра, который пассажиров третьего класса обязывали пройти, дабы удостовериться, что они не завезут в США какую-нибудь заразу. Местами сильно расплывшийся текст документа свидетельствует о трагическом повороте судьбы своей хозяйки.
Оказывается, изначально Мэриан Минуэлл купила билет на «Маджестик» - другой корабль, принадлежавший той же компании White Star Line. Однако его рейс был отложен, поэтому в медицинской карточке название «Majestic» перечеркнуто. Мэриан пересадили на «Титаник», и вскоре ее имя вошло в список 1513 погибших в результате крушения.
«Вот почему так важно собирать подобные артефакты, - уверена Томасина. - Ведь они дают нам возможность рассказать историю своих владельцев. Историю, без которой каждый из них - просто очередное имя в длинном списке жертв этой трагедии».
Приторно сладкий аромат катастрофы
С борта корабля было поднято и немало вещей, хозяевам которых удалось спастись.
Томасина открывает пластиковый контейнер, и по комнате разносится отчетливый приторно сладкий аромат. «Запах и правда очень сильный», — соглашается она.
Внутри - крошечные флакончики духов. Они плотно запечатаны, но аромат все равно понемногу улетучивается даже сквозь пробку — несмотря на все проведенные под водой десятилетия.
«Один из пассажиров был продавцом духов, и с собой он вез почти сотню таких маленьких флакончиков», - объясняет Томасина.
Звали запасливого коммивояжера Адольф Заальфельд, и он ехал на корабле вторым классом.
Заальфельд оказался среди тех 700 человек, которым удалось выжить.
Однако, поскольку первым делом с корабля эвакуировали женщин и детей (и тем не менее в общей сложности 156 тех и других пошли ко дну вместе с судном), у многих мужчин, которым спастись удалось, развился синдром выжившего.
«Когда мы нашли флаконы, его уже не было в живых, - рассказывает Томасина. - Но, насколько я понимаю, всю свою оставшуюся жизнь он прожил с ощущением вины за то, что ему удалось спастись».
Уровень роскоши
Есть в коллекции артефактов и бутылка шампанского - с содержимым внутри и пробкой в горлышке.
«Какое-то количество воды, скорее всего, просочилось внутрь сквозь пробку, выравнивая давление внутри и снаружи, - говорит Томасина. - Но после этого бутылка просто так и лежала на дне океана».
Когда в 1912 году «Титаник» столкнулся с айсбергом, прежде чем затонуть, судно раскололось на две части, так что его содержимое высыпалось наружу - и таким образом оказалось рассеянным на участке очень приличного размера.
Трещина в корабле прошла аккурат по одному из камбузов, а потому дно вокруг «Титаника» просто усеяно бутылками, а также самыми разнообразными кастрюлями и горшочками, рассказывает Томасина.
Дорогого шампанского вина на борт «Титаника» было загружено несколько тысяч бутылок Владелец лайнера хотел, чтобы даже пассажиры первого класса никоим образом не чувствовали себя стесненными по сравнению с тем, к чему привыкли дома: от роскошной обстановки до первоклассного меню из лучших продуктов и самых дорогих напитков.
«Фактически это был такой плавучий дворец, - объясняет Томасина, - ведь Титаник изначально строился как самый роскошный пассажирский лайнер в мире. А потому пассажирам было важно наличие на борту и дорогого шампанского, и тренажерного зала, и всех остальных удобств, соответствующих высшему уровню комфорта».
Поклеп на заклепки?
Как известно, с айсбергом «Титаник» столкнулся в своем первом же рейсе из английского Саутгемптона в США.
Лайнер считался непотопляемым, но, тем не менее, конечно же, был оснащен самыми современными на момент постройки спасательными средствами.
Томасина показывает нам несколько корабельных заклепок - увесистых металлических штырей, которыми вместе скрепляли толстые стальные пластины. На «Титанике» таких было больше трех миллионов.
«Когда корабль все же затонул, - рассказывает Томасина, - поползли слухи, что, возможно, при строительстве были использованы недостаточно качественные материалы».
Несколько поднятых со дна заклепок проверили на предмет качества металла и наличия в нем примесей.
«В материале обнаружили высокую концентрацию шлака, стеклоподобной примеси, - рассказывает Мэриан. - Возможно, ее наличие привело к тому, что на холоде заклепки стали более хрупкими».
«Если это действительно так, - продолжает Мэриан, - и у одной из заклепок в результате удара об айсберг могла более легко отломиться головка, то из-за этого шов в борту, там, где ударил айсберг, мог разойтись шире, чем было бы в противном случае».
Томасина говорит, что что многие конкретные детали общей картины гибели корабля все еще не известны:
«Мы можем помочь подтвердить или опровергнуть какие-то версии или догадки, таким образом внося свой вклад в науку и в ту историю, что лежит в ее основе. Поэтому работой своей мы очень гордимся».
Классовое разделение
Жизнь на борту для представителей различных социальных классов выглядела очень по-разному - вплоть до кухонной посуды, из которой их кормили.
Белая чашка для третьего класса - простая и прочная, с ярко-красным логотипом White Star. Тарелка для пассажиров второго класса уже украшена голубым цветочным орнаментом и выглядит чуть более изыскано. А вот обеденная тарелка первого класса сделана из тончайшего фарфора. Ее обрамляет золотая каемка, и при хорошем освещении можно разглядеть следы замысловатого узора из гирлянд.
«Изначально узор наверняка был цветным, но, поскольку нанесен он был уже поверх глазури, в воде он просто растворился», - подтверждает куратор.
Богатым пассажирам первого класса к еде подавали серебряные столовые приборы, а вот в столовой третьего класса все было сильно иначе.
«Пассажиры третьего класса, скорее всего, носили тарелки сами - они определенно были рассчитаны на значительно более долгий срок жизни и куда более грубое обращение, чем тонкий фарфор», - объясняет Томасина.
RMS Titanic Inc - единственная компания, имеющая законное право поднимать предметы с затонувшего судна. Это право фирма выиграла в американском суде в 1994 году. Однако делать это компании разрешено только при соблюдении двух строжайших условий: артефакты нельзя было продать по отдельности, они всегда должны оставаться вместе, а их сохранность должна быть обеспечена должным образом.
До сих пор поднятые артефакты собирали со дна вокруг корабля. Однако не так давно горячие споры вызвало заявление компании о желании забрать один предмет непосредственно с борта судна - а конкретно радиоаппаратуру изобретателя радио Маркони, которая в ночь катастрофы «Титаника» передавала сигналы бедствия.
Есть люди, полагающие, что затонувший корабль - это в первую очередь место, где упокоились его погибшие пассажиры, и место это нужно оставить в покое.
«Мы с огромным уважением относимся к памяти о "Титанике", - отвечает на это Томасина. - И поэтому мы обеспечиваем сохранность этой памяти. Не все ведь могут побывать на "Титанике" [и увидеть все своими глазами], а мы хотим иметь возможность донести эту историю до широкой аудитории».
Вскоре на секретном складе может понадобиться много новых полок.
В ходе последней экспедиции к затонувшему кораблю были сделаны миллионы снимков судна, чтобы создать на их основе подробнейшую 3D-модель.
Радиорубка Marconi - далеко не единственный предмет, который заприметили на месте крушения и намереваются достать в одно из следующих погружений.
Кто знает, что еще им удастся найти и какие истории расскажут нам эти вещи о пассажирах злополучного рейса.