На этой неделе в Тарту проходит целая серия мероприятий ЛГБТ+, то есть сообщества, представляющего сексуальные и гендерные меньшинства. Серия мероприятий Tartu Pride, являющаяся частью программы «Культурная столица Европы», завершается в субботу большим шествием и концертом под открытым небом.

Однако инициатива нравится не всем, поэтому радужный флаг, который развевался на стене здания фонда «Тарту 2024», в пятницу вечером стал жертвой вандалов.

Фонд в соцсетях опубликовал обращение:

«Нам известно, что вчера вечером был поврежден один из флагштоков перед офисом фонда "Тарту 2024". Фонд выступает за права человека и европейские ценности. Мы поддерживаем толерантность, разнообразие и творчество посредством нашей программы и сопутствующих мероприятий.

Мы осуждаем все формы насилия и вандализма и приглашаем всех принять участие в сегодняшнем шествии Tartu 2024 Pride и последующем концерте на Ратушной площади».