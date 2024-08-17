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ФОТО Накануне парада в поддержку ЛГБТ+: радужный флаг стал жертвой вандалов (1)

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Фото: Tartu 2024

В пятницу вечером, накануне прайд-парада, который пройдет сегодня в Тарту, радужный флаг у офиса фонда «Тарту 2024» стал жертвой вандалов.

На этой неделе в Тарту проходит целая серия мероприятий ЛГБТ+, то есть сообщества, представляющего сексуальные и гендерные меньшинства. Серия мероприятий Tartu Pride, являющаяся частью программы «Культурная столица Европы», завершается в субботу большим шествием и концертом под открытым небом.

Однако инициатива нравится не всем, поэтому радужный флаг, который развевался на стене здания фонда «Тарту 2024», в пятницу вечером стал жертвой вандалов.

Фонд в соцсетях опубликовал обращение: 

«Нам известно, что вчера вечером был поврежден один из флагштоков перед офисом фонда "Тарту 2024". Фонд выступает за права человека и европейские ценности. Мы поддерживаем толерантность, разнообразие и творчество посредством нашей программы и сопутствующих мероприятий.

Мы осуждаем все формы насилия и вандализма и приглашаем всех принять участие в сегодняшнем шествии Tartu 2024 Pride и последующем концерте на Ратушной площади».

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