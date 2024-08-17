Когда торговец Lidl пришел на рынок, он быстро занял лидерскую позицию среди так называемых супермаркетов. Почему? Некоторые опрошенные покупатели отмечают - во-первых, да, Lidl - лидер цен, и в нем можно найти широкий ассортимент товаров, который к тому же регулярно меняется. Кроме того, для желающих сэкономить приятными кажутся предложенные акции и купоны. Звучит хорошо, но не замыливает ли все это объективный взгляд? Сотрудники Lidl в Великобритании раскрыли трюки, которые сеть магазинов использует, чтобы вынудить клиентов вернуться и тратить больше, пишет Rus.TVNET.

В соцсетях покупатели иногда возмущаются: почему у продукта одна цена, а на кассе узнаешь что-то совсем другое? Поднимаешь тревогу по поводу несовпадения цен, и в конце концов становится понятно, что магазин не обманывает - покупатель сам невнимательно посмотрел на цену продукта.

Конечно, мантра многих супермаркетов, и Lidl в том числе - «уровень глаз - уровень покупок»!

Оказывается, всему виной наша огромная сила привычки как покупателей. Попробуйте сами, когда вы заходите в магазин, где вы ищете цены на товары? Скорее всего, под товаром. Этим и объясняется неприятный момент, почему на кассе покупатель, бывает, сталкивается с другой ценовой реальностью.

Узнайте о других трюках...