Арестованные чеченские мужчины - потенциальные «боевики», Грозный, 2000 год. Фото: Reuters Photographer/REUTERS

Так было и с «эсеровскими боевиками» в дореволюционной империи – их именно тогда стали так называть. Так было по всей западной периферии разрастающегося СССР, силой присоединявшего себе новые колонии в огне Второй мировой войны. Естественно, новая власть, заявлявшаяся в Бессарабию, Западную Беларусь или Эстонию, объявляла вне закона тех, кто активно не хотел ее появления. Могло ли быть иначе?

И если в Эстонии и Латвии были «лесные братья», партизаны, редко – городская герилья, то в Литве действовала регулярная армия со своей формой и знаками различия. Но и ее советы называли «бандформированием». Это такой оценочный термин политической борьбы. Значит ли цитирование этой терминологии, что цитирующий поддерживает терроризм? И можно ли, ради всего святого, всерьез задаваться подобным вопросом? Оказывается, можно. И даже желательно.

Как относиться к «боевикам Ирландской Республиканской Армии» или «фракции Красной Армии под руководством Баадера и Майнхоф», зависит от наших с вами политических взглядов. Речь не об оправдании собственно террористических методов, а о понимании механизмов, которые заставляли членов указанных организаций к ним прибегать. В случае с эстонским сопротивлением советской власти эти механизмы известны. Люди боролись за свободу и давали понять, что готовы к жертвам в разных значениях этого слова.

Музеефицированный бункер «лесных братьев» в Рапламаа. Фото: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS