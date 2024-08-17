Банк: средняя сумма жилищного кредита бьет рекорды

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, все показатели, связанные с жилищными кредитами, с весны сильно выросли, но особенно сильно в последние месяцы увеличилась средняя сумма кредита. «Если в июне средняя сумма кредита впервые превысила 150 тысяч евро, то в июле она выросла почти на 12% и достигла 168 тысяч евро», - рассказала о последних изменениях в портфеле жилищных кредитов руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер и добавила, что значительное увеличение средней суммы кредитов является в частности признаком роста доходов покупателей жилья.

По мнению руководителя Bigbank, сегодняшним рынком движет накопившийся за последние полтора года спрос в сочетании с ростом доходов. «Кроме того, покупателей воодушевляют новости последних нескольких недель, которые отражают ожидания рынка в отношении падения Euribor», - пояснила Пехтер.

«Жилье активно покупается, несмотря на прекрасную летнюю погоду, которая в предыдущие годы приводила к большему спокойствию как в сделках, так и в кредитных договорах», - сказала Пехтер, отметив, что, по сравнению с июлем прошлого года, общий объем предоставленных кредитов увеличился более чем в два раза. Большинство кредитных договоров по-прежнему заключаются на покупку жилья, а договоры, заключаемые с целью рефинансирования старых договоров, составляют лишь десять процентов от общего объема.