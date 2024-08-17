Желающих получить российскую визу иностранцев могут обязать проходить собеседование

Об этом, как передают в пятницу, 16 августа, радионовости ERR, сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Как говорится в документе, в целях дополнительной проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в РФ и условия пребывания на территории страны, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином. Уточняется, что собеседование будут проводить сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений.

В то же время, как следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 16 августа на сайте внешнеполитического ведомства, данным постановлением лишь «предусмотрена возможность» проведения таких собеседований.