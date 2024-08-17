Певкур: Эстония должна ускоренными темпами начать производство боеприпасов

«В условиях текущей ситуации с безопасностью важно как можно быстрее запустить производство боеприпасов в Эстонии. Хотя у нас еще нет оборонного индустриального парка, мы должны искать способы ускорить этот процесс. Одним из вариантов является проведение конкурса для выбора компании, которая сможет оперативно организовать производство в Эмари, где уже имеется необходимая инфраструктура и соблюдены требования безопасности», – приводит слова Певкура Министерство обороны.

В ближайшее время RKIK объявит условия отбора и критерии оценки, а также проведет информационный день для заинтересованных компаний.

Компания, победившая в отборе, получит возможность использовать территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складами в военном городке Эмари. В условиях отбора указано, что объект должен быть введен в эксплуатацию на три года с возможностью продления на два года. Объект необходимо использовать для производства боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества. Претендент также обязан обладать необходимыми разрешениями на производство.

В военном городке Эмари планируется начать производство боеприпасов не позднее начала следующего года.