Мужчина, который в Ярвамаа неоднократно попадался полиции за вождением автомобиля без прав и в конечном итоге в суде был наказан в уголовном порядке, не извлек уроков и продолжил совершать нарушения, но уже в университетском городе.
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Злостный нарушитель на BMW вновь предстал перед судом
На этот раз его обвинили в том, что, хотя осенью прошлого года он был наказан Пярнуским уездным судом за систематическое управление автомобилем без водительских прав, уже летом этого года он снова без прав сел за руль BMW и был задержан в Тарту.
За этот поступок нарушитель был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. С учетом проведенного в предварительном заключении времени и неотбытого прежнего наказания общий приговор составил восемь месяцев и 27 дней тюремного заключения. Но тюремное заключение было заменено 267 часами общественных работ, на выполнение которых у признанного виновным есть полтора года.