Tartu Pride, серия мероприятий, посвященная ЛГБТ+ сообществу, являющаяся частью культурной программы Tartu 2024, подходит к концу. Сегодня был проведен многолюдный парад, впереди также запланированы концерты и вечеринки.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кульминация Tartu Pride началась с многолюдного, но мирного парада
Перевод: Валерия Ермакова
Серия мероприятий стартовала в понедельник и продолжаются сегодня и завтра. В субботу около часа дня они стали особенно заметны в городском пространстве, когда парад с примерно тысячей участников начал движение от парка Хурда к Ратушной площади.