Сб, 17.08.2024
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ГАЛЕРЕЯ Кульминация Tartu Pride началась с многолюдного, но мирного парада

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Tartu Pride, серия мероприятий, посвященная ЛГБТ+ сообществу, являющаяся частью культурной программы Tartu 2024, подходит к концу. Сегодня был проведен многолюдный парад, впереди также запланированы концерты и вечеринки.

Перевод: Валерия Ермакова 

Серия мероприятий стартовала в понедельник и продолжаются сегодня и завтра. В субботу около часа дня они стали особенно заметны в городском пространстве, когда парад с примерно тысячей участников начал движение от парка Хурда к Ратушной площади.

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