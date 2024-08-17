С 18 августа по 18 сентября пройдет фестиваль Tallinn Fringe. На протяжении пяти недель короткие шоу, которые представят на фестивале, будут включать в себя бурлеск, театр, комедию, музыку, поэзию, танцы и стендап от эстонских и приезжих артистов.
В воскресенье начинается самый длинный и самый веселый фестиваль в Эстонии
«Tallinn Fringe - это фестиваль, который курируется самостоятельно. Здесь нет отдельной комиссии, которая решает, что войдет в программу, а что нет. Каждый, кто хочет выступить, может это сделать. Это может звучать довольно хаотично, но основная суть - это самодостаточность и свобода, - говорит артистка Fringe Кайса Линг. - К тому же, большое количество мероприятий работает по системе "плати сколько хочешь". Это позволяет зрителям поддержать артистов настолько, насколько они посчитают нужным».
В рамках основной программы на фестивале выступят лучшая в Эстонии водевиль-блюз певица Кайса Линг, поэтесса и хореограф Света Григорьева, эстонская комедийная «Барби» Силле-Кадри Симер, стендап-комик Мариан Вызуметс, поющая балерина Трийну Упкин, комик Александр Попов и многие другие. На фестивале также будут интернационально известные артисты - Кейтлин Бэйли, Ричард Дэйл и Мэтт Девис, которые прибудут с самого большого фестиваля искусств в мире - Edinburgh Fringe.
Фестиваль Tallinn Fringe пройдет в 16 заведениях по всему Таллинну: a-le-hopp! (Sõltumatu Tantsu Lava), Cabaret Volta, Heldeke!, Hunger, IMPEERIUM, Mouthy Comedy Pop-up, Paavli Kultuurivabrik, Rüütel & Matilda Bookshop, Philly Joe’s Jazz Club, Kidrakuur, Ratas & Kohv, ратушная площадь Таллинна, Rataskaevu Art 6 Gallery, House 10, Ruutu 10 Improvisation Center, и Winkel.