В воскресенье начинается самый длинный и самый веселый фестиваль в Эстонии

«Tallinn Fringe - это фестиваль, который курируется самостоятельно. Здесь нет отдельной комиссии, которая решает, что войдет в программу, а что нет. Каждый, кто хочет выступить, может это сделать. Это может звучать довольно хаотично, но основная суть - это самодостаточность и свобода, - говорит артистка Fringe Кайса Линг. - К тому же, большое количество мероприятий работает по системе "плати сколько хочешь". Это позволяет зрителям поддержать артистов настолько, насколько они посчитают нужным».