По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 1-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью 7-13, по побережье до 17 градусов тепла.
В воскресенье будет тепло, но местами ожидаются кратковременные дожди
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков, однако вечером на островах местами возможны дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/с, вечером слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем 19-23 градуса тепла.