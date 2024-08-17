Лесные пожары на западе Турции: эвакуированы тысячи людей

Местные власти эвакуировали около 900 человек из пострадавших районов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в ночь на субботу, 17 августа. В провинции Измир для тушения пожаров задействованы 2965 человек и около 600 единиц техники, сообщили в пресс-службе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В районе Каршияка на севере Измира огонь повредил 30 зданий, сообщил мэр города Джемиль Тугай. Кроме того, загорелся 10-этажный жилой дом - пожарные оперативно эвакуировали жителей и потушили огонь в здании. В других районах Измира уже сгорели несколько домов, отметили местные власти.

В расположенном недалеко от Измира городе Маниса эвакуированы 1440 человек в связи с угрозой распространения огня в населенных пунктах, заявил глава МВД Турции ночью 17 августа.

Karşıyaka ve Bayraklı bölgesinde devam eden yangınların kontrol altına alınması için İzmir İtfaiyesi başta olmak üzere belediyemizin tüm birimleri, 700'ün üzerinde personelimiz, yüzlerce aracımızla ile sahadayız. Rüzgarın hızının artması riskine karşı teyakkuzdayız.



Örnekköy… pic.twitter.com/NBjiMtg11F — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) August 16, 2024

Причина пожара под Измиром - костер для пикника

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT Haber заявил, что причиной возгорания в лесной зоне близ Измира стал костер для пикника, который разожгли три человека. По его словам, полиция разыскивает виновных. «В регионе невероятный и нестабильный ветер. Слава богу, во всех этих пожарах пока не было человеческих жертв. Конечно, я не говорю о животных - мне их искренне жаль», - сказал Юмаклы.

С начала лета Турцию не раз накрывала аномальная жара. По данным TRT, 16 августа лесные пожары возникли по меньшей мере в шести городах и провинциях, в том числе в западных городах Чанаккале, Маниса и Болу.